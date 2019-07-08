Президент Латвии запутался в инаугурационной клятве

Президент Латвии Эгилс Левитс дважды принес инаугурационную клятву из-за того, что допустил ошибку, зачитывая ее текст. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».

Торжественная церемония прошла в рамках внеочередного заседания латвийского Сейма. Клятва должна была завершиться словами «Я буду относиться справедливо ко всем и выполнять свои функции по совести», однако Левитс перепутал слова и вместо «совесть» (латв. sirdsapziņa) сказал «сознание» (apziņa).

После этого спикер парламента Инара Мурниеце попросила Левитса повторить клятву, чтобы ее текст точно соответствовал конституции.

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Левитс был избран на должность президента на очередном заседании Сейма, которое состоялось 29 мая. Его кандидатуру поддержал 61 депутат из 100. Впервые в истории страны голосование было открытым. Срок полномочий Левитса истечет через четыре года, 8 июля 2023 года.

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