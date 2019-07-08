Месси посоветовали научиться проигрывать

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал поведение форварда аргентинцев Лионеля Месси, который был удален по ходу матча за третье место в Кубке Америки. Его слова приводит ESPN.

«Тот, кого я считаю инопланетным игроком, должен проявлять больше уважения. Необходимо уметь принимать поражения и следить за словами», — заявил Тите.

Месси был удален с поля в матче против Чили за стычку с Гари Меделем. Арбитр встречи показал красную карточку обоим игрокам. После удаления форвард «Барселоны» раскритиковал футбольные власти Южной Америки. «Коррупция и арбитры портят футбол», — заявил футболист. На слова аргентинца последовала реакция со стороны футбольных чиновников, Конфедерация южноамериканского футбола (CONMEBOL) посчитала слова Месси проявлением неуважения к турниру и футболистам.

Аргентина уступила в полуфинале Кубка Америки хозяевам турнира бразильцам. Пентакемпионы в финале переиграли Перу и впервые с 2007 года завоевали трофей. В матче за третье место победила Аргентина со счетом 2:1.

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