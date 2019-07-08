Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года

Сборная Бразилии победила Перу в финале Кубка Америки со счетом 3:1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе бразильцев отличились Эвертон (30-я минута), Габриель Жезус (45+3) и Ришарлисон (90). У перуанцев гол на счету Хосе Герреро — форвард реализовал пенальти на 44-й минуте противостояния. С 70-й минуты бразильцы играли вдесятером: поле покинул Жезус после получения второй желтой карточки.

В полуфинале турнира сборная Бразилии оказалась сильнее команды Аргентины. Бразильцы обыграли альбиселесте со счетом 2:0. Бразильцы выступали в статусе хозяев турнира.

В последний раз бразильская команда одерживала победу в Кубке Америки в 2007 году. Сборная выигрывала турнир девять раз в своей истории.

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