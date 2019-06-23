Футболист сборной Бразилии забил гол вслепую

Нападающий сборной Бразилии Роберто Фирмино забил гол вслепую в матче третьего тура Кубка Америки против национальной команды Перу. Видео появилось в Twitter-аккаунте Deportes Canal 4.
На 19-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу бразильцев вратарь перуанцев Педро Гальесе попытался выбить мяч от ворот, но вместо этого попал в Фирмино. От нападающего мяч отлетел в штангу, после чего Фирмино принял его, обыграл вратаря и забил гол. Перед ударом бразилец отвернулся от мяча и отличился голом вслепую.
Матч завершился со счетом 5:0 в пользу Бразилии.
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