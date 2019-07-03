Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео

@globoesportecom / Twitter

Сборная Аргентины проиграла команде Бразилии в полуфинале Кубка Америки. Реакция капитана аргентинцев Лионеля Месси на это поражение попала на видео, опубликованное в Twitter-аккаунте Globoesporte.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев. После финального свистка удрученный Месси стоял в центре поля, в то время как многие его партнеры плакали. Некоторые из игроков сборной Бразилии подали аргентинцу руку в знак уважения.

Месси не завоевал ни одного титула со сборной Аргентины. В последний раз «альбиселесте» выигрывала трофей 26 лет назад: в 1993-м команда стала победителем Кубка Америки.

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