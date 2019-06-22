Сборной Аргентины посоветовали отдохнуть от Месси

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Марио Кемпес высказался о выступлении нападающего Лионеля Месси в национальной команде. Его слова приводит A Bola.

Кемпес заявил, что аргентинцы зависимы от Месси, и это вредит команде. По его мнению, игроки ждут момента, чтобы отдать форварду мяч, тем самым проявляя отсутствие характера. «Возможно, сборной нужно отдохнуть от Месси. Не вижу ничего плохого в том, чтобы пока не вызывать его в сборную и посмотреть на молодых игроков», — добавил бывший футболист.

После двух туров Кубка Америки 2019 года у сборной Аргентины в активе одно очко. Если в третьем матче команда не обыграет Катар, то лишиться шансов на выход в плей-офф.

В составе сборной Месси до сих пор не выигрывал чемпионат мира или Кубок Америки. В 2018 году сборная Аргентины дошла до 1/8 финала ЧМ, где проиграла французам со счетом 3:4, в 2014-м уступила Германии со счетом 0:1 в финале мундиаля. В решающих матчах Кубка Америки 2015 и 2016 годов аргентинцы проиграли национальной команде Чили.

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