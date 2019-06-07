Спорт
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Нидерланды
Матч окончен
3:1
(ДВ)
ДВ
Англия
Лига наций УЕФА • Лига A. 1/2 финала
Роджер Федерер
Сегодня
Начало в 13:50 (МСК)
Рафаэль Надаль
Ролан Гаррос (м)
Бостон Брюинз
Бостон
Матч окончен
1:2
Общий счет 3:6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
НХЛ - плей-офф • Кубок Стэнли. 5-й матч
Украина
Сегодня
Начало в 21:45 (МСК)
Сербия
ЧЕ-2020 - квалификация • Группа B. 3-й тур
Фарерские острова
Сегодня
Начало в 21:45 (МСК)
Испания
ЧЕ-2020 - квалификация • Группа F. 3-й тур
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
Завтра
Начало в 04:00 (МСК)
Торонто Рэпторс
Торонто
НБА - плей-офф • Финал. 4-й матч
Последние новости
Лукашенко отказался ползать на коленях перед Россией из-за нефти
Коллектив «Медузы» заявил об угрозах Голунову незадолго до задержания полицией
Определена главная причина старения
Силуанов обиделся на жалующихся на жизнь бизнесменов
Отрубленная голова рыбы прокусила банку газировки
Сильный взрыв произошел в жилом доме на юге Швеции
Стали известны подробности задержания журналиста «Медузы»
В Москве полицейский застрелил задержанного при попытке побега
В Москву придет субтропическая жара 
Новости партнеров

Месси отказался верить в сборную Аргентины

Перейти в «Мою Ленту»
Лионель Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался относительно шансов команды на Кубке Америки 2019 года. Его слова приводит TyC Sport.

Месси заявил, что аргентинцы не являются претендентами на победу, как это было в прошлые годы. По его мнению, команда переживает перестройку, а значит, несмотря на настрой, не сможет показать себя на сто процентов.

Форвард также высказался относительно своего эмоционального состояния. «Я до сих пор чувствую себя уставшим морально и физически. Меня до сих пор не отпускает ситуация с вылетом из Лиги чемпионов», — отметил он.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. В этом сезоне команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где была разгромлена английским «Ливерпулем» — 4:0. При этом в первой встрече каталонцы одержали победу над соперником со счетом 3:0.

В составе сборной Месси до сих пор не выигрывал чемпионат мира или Кубок Америки. В 2018 году сборная Аргентины дошла до 1/8 финала ЧМ, где проиграла французам со счетом 3:4, в 2014-м уступила Германии со счетом 0:1 в финале мундиаля. В решающих матчах Кубка Америки 2015 и 2016 годов аргентинцы проиграли национальной команде Чили.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 15 июня по 7 июля. На групповом этапе сборная Аргентины сыграет с командами Колумбии, Парагвая и Катара.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Lionel Messi y la Copa América: “No somos candidatos como otras veces”
Месси отказали в достижении уровня Марадоны
Месси вернется в сборную Аргентины на особых условиях
Другие материалы рубрики
Спорт00:06 6 июня

«Мы просто кучка целеустремленных ублюдков»

На этой трассе постоянно гибнут люди. Но гонщики все равно от нее без ума
11:17Сегодня

Отстраненный за допинг российский тренер выиграл госконтракты на миллионы рублей

09:38Сегодня

Буффону предложили место в «Барселоне»

20:1324 мая

Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»

Спорт00:43 5 июня

Братство мяча

Как футбол объединил юных игроков, тренеров и журналистов со всего мира
00:25Сегодня

Определились финалисты Лиги наций

19:2024 мая

Олимпийский чемпион напомнил о тревожных моментах в игре российских хоккеистов

10:30Сегодня

Обладатель Кубка Стэнли задумался о пользе игроков НХЛ в сборной России

Спорт00:03 4 июня
Энтони Джошуа (слева) и Энди Руис-младший

Толстый Рокки

На этого тучного боксера никто не надеялся, а он нокаутировал непобедимого чемпиона мира
22:02 6 июня

Неймар променял «Реал» на «Барселону»

23:3024 мая

Акинфеев предостерег российских фанатов от поддержки иностранных клубов

07:43Сегодня

Власти Дагестана отказались спасать «Анжи»

Россия
«Святой он или нет — жизнь покажет»
Как погибший спецназовец ГРУ стал героем для ополченцев Донбасса, байкеров и скинов
«Так старательно прикрывают гениталии, как будто это монстры»
Российские нудисты о своем теле, сексе и свободе
«Лазили по трупам, искали своих детей»
Сотни людей сгорели заживо в тайге: 30 лет самой страшной катастрофе в истории России
Россия отказалась менять поведение по требованию Лондона
Россиянина с инсультом вытащили из трамвая и оставили на дороге
Кремль объявил об отсутствии планов контактировать с Зеленским
Кремль увидел шанс на встречу Путина и Трампа в Японии
Все материалы
Мир
«Это нежеланные и ненужные дети»
 
США приготовили новые обвинения для Ассанжа
Сильный взрыв произошел в жилом доме на юге Швеции
Трамп захотел ввести новое чрезвычайное положение
Россия заявила о готовности увеличить число военных в Венесуэле
«Не все евреи умные»
Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
Поднебесная сотня
Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
Все материалы
Бывший СССР
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский нашел способ уволить кума Порошенко
Премьер Грузии заявил в США о народном стремлении в НАТО
Зеленский назвал способ отправить его в отставку
В Эстонии нашли клад в снаряде времен Российской Империи
В «предательстве» Зеленского нашли российский след
Все материалы
Экономика
Серп уходит с молотка
Социализм и капитализм десятки лет сражались за умы человечества. Победителя все еще нет
Санкции США против Huawei оказались опасны для США
Арестованного в Москве инвестора из США заподозрили в новых хищениях
России предрекли новую перестройку
США ударили по Венесуэле новыми санкциями
Подвели под статью
Основного владельца «Тольяттиазот» назвали организатором преступного сообщества
Tele2 и Nokia установят 35 тысяч базовых станций к запуску 5G
Все материалы
Силовые структуры
Синдром истребителя
Новые подробности расследования катастрофы SSJ-100 в Шереметьево: что подвело пилотов?
«Нападавшие ушли спокойно — их некому было остановить»
Боец ГРУ погиб в драке с мигрантами. Почему он не смог отбиться, а убийце удалось сбежать?
Константин ПискаревПоследние из 90-х
Дело банды Кости Большого. Расследование «Ленты.ру»
Первого подозреваемого в убийстве Шабтая Калмановича отправили в СИЗО
Десятки российских пилотов с недействительными дипломами остались без работы
Российский депутат инсценировал покушение на себя ради имиджа
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Все материалы
Наука и техника
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
Тайная угроза
Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Темные времена
Похороны iPhone 5s и iTunes, компьютер-терка и другие новинки презентации Apple
Россия «спасла» экипаж затонувшей подлодки
Описана судьба России во время климатической катастрофы
В Великобритании показали видео со смертельным «молотом Тора»
В России перечислили все американские цели С-400
Все материалы
Спорт
«Мы просто кучка целеустремленных ублюдков»
На этой трассе постоянно гибнут люди. Но гонщики все равно от нее без ума
Отстраненный за допинг российский тренер выиграл госконтракты на миллионы рублей
Месси отказался верить в сборную Аргентины
Буффону предложили место в «Барселоне»
Энтони Джошуа (слева) и Энди Руис-младшийТолстый Рокки
На этого тучного боксера никто не надеялся, а он нокаутировал непобедимого чемпиона мира
Определились финалисты Лиги наций
Обладатель Кубка Стэнли задумался о пользе игроков НХЛ в сборной России
Все материалы
Культура
«Люди реально засыпали на моих фильмах»
Джеймс Макэвой о новых «Людях Икс», ужасах супергеройства и своей репутации
«Элтон Джон ничего не скрывает и не стыдится»
Создатели «Рокетмена» о настоящей жизни своего героя
«Я хотела сделать зрителям как можно больнее»
Звезда «Рассказа служанки» о стране, где женщины бесправны и обречены на роль секс-рабынь
Умер шестикратный обладатель премии «Грэмми» Dr. John
Мадонна почувствовала себя изнасилованной из-за статьи о ее жизни
Анонсирован российский ответ сериалу «Чернобыль»
Реакция России и Украины на «Чернобыль» удивила сценариста сериала
Все материалы
Интернет и СМИ
На темной стороне
Закрытые советские города, президенты и проститутки на снимках легендарного фотографа
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
«Еще одна жалоба — и канал закроют»
BadComedian о попытке заставить его замолчать с помощью иска на миллион рублей
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Жена поощряла мужа сексом за работу по дому и разозлила женщин
Соловьев отреагировал на причины госпитализации Симоньян
Подавшая в суд на BadComedian кинокомпания раскрыла условия примирения
Все материалы
Ценности
Острый вопрос
Женщин по всему миру заставляют носить каблуки. Кто это придумал?
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Синяя вода
Джинсы десятилетиями отравляли природу. Но есть способ это исправить
В наряде жены Зеленского усмотрели модные промахи
Опубликованы фотографии 16-го дня рождения Ким Кардашьян
Самая молодая миллиардерша в мире снялась на пляже в прозрачной одежде
Новую модель бикини раскритиковали за излишнюю откровенность
Все материалы
Путешествия
«Многих бесит, что иммигранты даже не говорят по-немецки»
Что делать в европейском городе, где уживаются богачи и фрики
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Полезно для здоровья и отвратительно на вкус»
Как российская студентка очутилась в Токио и познала тонкости местной кухни
Трое туристов умерли на тропическом острове от загадочной болезни
Вылет SSJ-100 задержали на пять часов из-за поломки
Модель назвала лучшую страну для обнаженных фотосессий
Туристы сняли на видео двойной смерч над морем
Все материалы
Из жизни
«Меня постоянно трясло от боли»
Эта девушка мечтала стать идеальным солдатом. Армейская обувь превратила ее жизнь в кошмар
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Беспечный покойник
Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Плохая новость принесла игроку в лотерею миллион долларов
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Женщина пять лет растила на пальце огромный рог
Девушка уснула в кино и случайно нашла любовь
Все материалы
Деcять альтернатив BMW M8
От классических британских гран-туреров до шведско-китайских гибридов
Самая неправильная Ferrari
408 4RM — первая полноприводная машина из Маранелло
Детеныш
Длительный тест: первые впечатления о самом маленьком кроссовере Jaguar
Каким мы запомним Ники Лауду
На смерть чемпиона
Bentley показала купе Continental GT для нового рекорда Пайкс-Пика
Представлен «формульный болид» с допуском на обычные дороги
BMW 2 серии переделали в духе исторических M-машин
Все материалы
Дом
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Мама, анархия
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
Названа реальная цена жилья в Москве и Санкт-Петербурге
Россиянка отказалась от фамилии и отчества ради экономии на ЖКХ
Названы районы Москвы с самыми желанными квартирами
В России подешевела аренда жилья
Все материалы