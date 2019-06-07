Месси отказался верить в сборную Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался относительно шансов команды на Кубке Америки 2019 года. Его слова приводит TyC Sport.

Месси заявил, что аргентинцы не являются претендентами на победу, как это было в прошлые годы. По его мнению, команда переживает перестройку, а значит, несмотря на настрой, не сможет показать себя на сто процентов.

Форвард также высказался относительно своего эмоционального состояния. «Я до сих пор чувствую себя уставшим морально и физически. Меня до сих пор не отпускает ситуация с вылетом из Лиги чемпионов», — отметил он.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. В этом сезоне команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где была разгромлена английским «Ливерпулем» — 4:0. При этом в первой встрече каталонцы одержали победу над соперником со счетом 3:0.

В составе сборной Месси до сих пор не выигрывал чемпионат мира или Кубок Америки. В 2018 году сборная Аргентины дошла до 1/8 финала ЧМ, где проиграла французам со счетом 3:4, в 2014-м уступила Германии со счетом 0:1 в финале мундиаля. В решающих матчах Кубка Америки 2015 и 2016 годов аргентинцы проиграли национальной команде Чили.

Кубок Америки пройдет в Бразилии с 15 июня по 7 июля. На групповом этапе сборная Аргентины сыграет с командами Колумбии, Парагвая и Катара.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!