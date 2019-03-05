Месси вернется в сборную Аргентины на особых условиях

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вернется в сборную Аргентины для участия в товарищеском матче против национальной команды Марокко. Об этом сообщает Le360.ma.

По информации издания, Федерация футбола Аргентины выдвинула ряд условий, при соблюдении которых нападающий появится в составе команды. В частности, футболистам сборной Марокко запрещено грубо играть против аргентинца, а также меняться с ним футболками. Также марокканцам не разрешат фотографироваться с Месси после матча. Запрет коснется как игроков, так и болельщиков.

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Кроме того, организаторам матча запрещено разглашать название отеля, в котором разместится сборная Аргентины. Взамен аргентинская сторона обязуется дать возможность Месси провести на поле не менее 60 минут.

Товарищеский матч между сборными Марокко и Аргентины состоится 26 марта в Рабате.

Месси временно ушел из сборной после чемпионата мира 2018 года в России. На турнире национальная команда дошла до 1/8 финала, где проиграла французам со счетом 3:4.

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