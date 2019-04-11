Месси отказали в достижении уровня Марадоны

Ветеран сборной Аргентины Эктор Энрике сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с бывшим форвардом «альбиселесте» Диего Марадоной. Его слова передает Marca.

«Сейчас Месси трудновато в сборной. Надеюсь, на следующем чемпионате мира к нему вернется удача, но Лионелю не удастся достичь уровня Марадоны», — заключил 56-летний Энрике.

В 2019-м Месси принял участие только в одном матче национальной команды. 22 марта сборная Аргентины уступила Венесуэле со счетом 1:3. В последний раз форвард «Барселоны» забивал за сборную на чемпионате мира-2018 в России. Тогда нападающий поразил ворота сборной Нигерии.

Энрике вместе с Марадоной завоевал в составе сборной титул чемпиона мира в 1986 году. Выступая на позиции полузащитника, он провел семь матчей в форме национальной команды. Футболист известен своей игрой за «Ривер Плейт», за который провел 134 матча и забил семь голов. Энрике — чемпион Аргентины и обладатель Кубка Либертадорес.

Месси провел за сборную 129 игр и забил 65 голов. В активе Марадоны 34 забитых мяча в 91 матче за национальную команду.

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