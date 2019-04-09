Сбитый машиной тренер сборной Аргентины показал свои раны

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони в Twitter опубликовал фотографию после того, как его сбила машина.

Инцидент произошел на острове Майорка (Испания), пишет издание Todo Noticias. Скалони ехал на велосипеде, когда на него наехал автомобиль. Тренер получил ушибы и ссадины и был госпитализирован. После осмотра врачей Скалони отпустили.

В Twitter аргентинец поблагодарил болельщиков за поддержку. «Пара швов и еду домой», — написал Скалони.

Должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Аргентины специалист занимает с августа 2018 года. С того момента команда под руководством Скалони провела восемь матчей, пять раз победила, один раз сыграла вничью и дважды проиграла.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!