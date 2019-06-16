Месси высказалася о поражении сборной Аргентины на Кубке Америки

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал поражение от колумбийцев в матче первого тура группового этапа Кубка Америки. Слова игрока приводит Goal.com.

«Сейчас не время жаловаться. В этом поражении есть и положительные моменты. Мы должны двигаться дальше и сосредоточиться на грядущих матчах. Колумбийцы контролировали мяч, но не создавали много моментов. Однако, когда мы пошли вперед во втором тайме, они забили», — сказал Месси.

По словам нападающего, колумбийцы открыли счет в тот момент, когда сборная Аргентины демонстрировала свою лучшую игру. «Сложно стартовать на турнире с поражения, но, если мы победим Парагвай, то вернем контроль над ситуацией», — резюмировал он.

В ночь на 16 июня аргентинцы проиграли колумбийцам в первом матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счетом 2:0, Месси провел на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

В следующем матче сборная Аргентины встретится с командой Боливии. Встреча запланирована на 20 июня. Кубок Америки-2019 проходит в Бразилии и продлится до 7 июля.

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