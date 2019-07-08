Умер исполнитель песни «Вечный огонь» в фильме «Офицеры»

Советский и российский актер, режиссер и сценарист Владимир Златоустовский скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России в понедельник, 8 июля.

Причина смерти пока неизвестна.

Артист наиболее известен как исполнитель песни «Вечный огонь» («От героев былых времен…»), звучащей в финале картины «Офицеры» 1971 года. Златоустовский также выступил вторым режиссером этой ленты Владимира Рогова и сыграл в ней эпизодическую роль адъютанта генерала Вараввы майора Гаврилова.

Златоустовский также выступил режиссером девяти сезонов «Возвращения Мухтара» и снимал сюжеты для киножурнала «Ералаш». Помимо этого, он снял такие фильмы, как «Колыбельная для мужчин», «Поединок в тайге», «Набат» и «Альфонс».