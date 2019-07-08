Австрийские инвесторы заинтересовались Россией

Российский рынок привлекателен с точки зрения австрийских инвесторов. Такое заявление сделал вице-президент Федеральной палаты экономики Австрии Ричард Шец на выставке ИННОПРОМ, пишет ТАСС.

Он отметил, что австрийские компании не заинтересованы в быстрых деньгах, им интересно «остаться надолго». В частности, они заинтересованы в сотрудничестве в индустриальном секторе экономики — причем интерес вызывают именно российские регионы.

Шец добавил, что австрийские инвесторы также хотят усиливать сотрудничество в сферах промышленности, земледелия, экологии и природных технологий. Он добавил, что Австрии также хотелось бы наращивать сотрудничество в машиностроении, энергоиндустрии, пищевой промышленности и IT.

Привлечение иностранных инвестиций в Россию и наращивание экспорта несырьевых неэнергетических товаров является одними из ключевых целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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