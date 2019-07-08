Названы регионы России с самыми высокими доходами населения

Наиболее высокие доходы имеют россияне, живущие в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. Об этом свидетельствует исследование, проведенное РИА Новости.

В десятку лидеров по уровню заработка также попали жители Магаданской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Сахалинской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана.

Наиболее низкий уровень дохода оказался у россиян, проживающих в Тыве, Алтае, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Еврейской автономной области, Курганской области, Чувашии, а также в республике Марий Эл и в Крыму.

В десяти регионах России доля бедных граждан оказалась выше 20 процентов. Максимальный показатель у республики Тыва, где таких более 40 процентов.

Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году. Также специалисты оценивали долю населения за чертой бедности и крайней бедности.

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