Украина и Евросоюз призвали Россию к ответу за сбитый над Донбассом «Боинг»

Украина и Евросоюз призвали Россию признать свою ответственность в деле о крушении авиарейса MH17. Совместное официальное заявление опубликовано на сайте представительства Украины в Европе.

«Мы ожидаем действенного привлечения к ответственности виновных в этой трагедии и призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность и сотрудничать в полной мере с тем, чтобы восстановить справедливость», — отмечается в документе. Стороны также подчеркнули, что приветствуют итоги расследования совместной следственной группы и «выражают уверенность в независимости и профессионализме дальнейших юридических процедур».

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19 июня Совместная следственная группа объявила первые имена обвиняемых в крушении «Боинга» в Донбассе. Это бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) и бывший глава ГРУ ДНР Сергей Дубинский, а также его подчиненный Олег Пулатов. Все они граждане России. Помимо них, обвиняемым проходит подчиненный Пулатова украинец Леонид Харченко.

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование в отношении указанных лиц за день до оглашения официальных выводов международной группы. Кроме того, свои списки обвиняемых опубликовали голландские журналисты и группа Bellingcat.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Суд назначен на 2020 год.

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