Оскорбивший Трампа посол получил поддержку Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддерживает британского посла в США Кима Дэррока, с которым американский лидер Дональд Трамп разорвал контакты. Об этом заявили в офисе главы правительства, сообщает Associated Press.

Как отмечается в заявлении, хотя утечка конфиденциальной информации вызывает сожаление, «Дэррок по-прежнему пользуется полной поддержкой премьер-министра».

Представитель офиса добавил, что подобные выборочные «сливы» не отражают близость и уважение в отношениях между странами, передает Sky News. При этом британские власти считают, что послы имеют право «давать честные и неприукрашенные оценки политической ситуации в странах своей работы», и это важно для их работы, отмечается в заявлении.

8 июня президент США заявил, что его страна больше не будет иметь дело с Дэрроком. Трамп также раскритиковал Мэй за организацию процесса выхода из Евросоюза.

Днем ранее стало известно, что Дэррок считает американского президента некомпетентным, ранимым и способным позорно закончить свой срок. Об этом говорилось в конфиденциальных внутриминистерских письмах, которые он писал, и которые попали в СМИ. В британском МИД организовано расследование в связи с утечкой секретных докладных записок.

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