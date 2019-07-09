В России решили упростить валютные операции

Минфин предложил разрешить резидентам и нерезидентам подавать подтверждающие документы и информацию по валютным операциям онлайн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный ведомством.

Документ предоставляет дополнительные возможности органам валютного контроля направлять запросы о представлении документов и информации в качестве подтверждения при валютных операциях.

Кроме того, документ позволяет резидентам и нерезидентам направлять органам контроля подтверждающие документы и информацию онлайн через информационную систему «Одно окно».

Инициатива министерства финансов создана в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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