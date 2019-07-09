Россия решила стать источником природоподобных технологий

Россия планирует стать одним из ключевых источников природоподобных технологий, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, для этого необходима кооперация государств. «Необходимо кооперироваться, отложить в сторону избыточный на сегодня протекционизм, рестрикции и недобросовестную конкуренцию. Россия рассчитывает стать одним из ключевых источников формируемой экосистемы природоподобных технологий», — сказал он.

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Заявление отвечает целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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