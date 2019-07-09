Российский регион обеспечит себя велосипедами

В станице Крыловская в Краснодарском крае в 2020 году появится собственное производство велосипедов, инвестиции в него составят около 400 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте региональной администрации. Соответствующее соглашение подписали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и генеральный директор компании «Веломоторс» Александр Начевкин.

В год планируется выпускать по 300 тысяч велосипедов, будет создано 250 рабочих мест. Местные власти заинтересованы в том, чтобы завод стал предприятием полного цикла. «В крае велосипедный сезон длится почти круглый год. Спрос на этот транспорт стабильный и только растет», — сказал Кондратьев. Он уверен, что продукция будет пользоваться спросом и сможет конкурировать с зарубежными аналогами.

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Начевкин в свою очередь отметил, что на первом этапе будет налажено производство алюминиевых рам. «На первом этапе планируем запустить линию алюминиевой рамы — сейчас ее никто не производит в стране, ниша свободна. Затем в разы нарастим мощности и поставим большой завод по сборке велосипедов», — уточнил он.

Производство планируют наладить в рамках реализации целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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