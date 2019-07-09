Российских фермеров обеспечили коровами

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов вручил многодетной семье из Троицкого Сунгура сертификат на покупку коров. Об этом сообщает местный портал «Улправда».

У семьи есть своя ферма, молоком они обеспечивают местный кооператив «Станичный». «Сейчас у меня 10 коров дойных. Четыре коровы уже отелились, три бычка и одна телочка. И еще ждем пополнение — три коровы должны отелиться», — рассказал фермер.

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Василий и Ирина Плехановы победили в конкурсе на получение грантов в рамках целевой программы «Начинающий фермер», им полагается 1,2 миллиона рублей. На эту сумму фермеры приобретут еще 10 коров.

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области» реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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