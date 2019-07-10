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В Забайкалье матерей в декрете обучат новым профессиям

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Более 1,5 тысяч жительниц Забайкальского края, находящихся в декретном отпуске, смогут получить дополнительное образование. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального министерства труда и социальной защиты Татьяна Ковалева, передает ТАСС.

По словам представительницы ведомства, переобучение и повышение квалификации 1,7 тысяч женщин начнется в регионе с 2020 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Наиболее востребованными для молодых матерей профессиями региональное министерство образования сочло профессии парикмахера, мастера маникюра, повара, кондитера, продавца, контролера-кассира и официанта.

В 2018 году в регионе направили на обучение 155 женщин. Благодаря федеральному проекту, с 2020 по 2021 год обучение ежегодно будут проходить не менее 295 женщин, а с 2022 по 2024 годы — 369 человек в год.

«Учитывая отдаленность населенных пунктов от Читы и отсутствие возможности оставить ребенка на длительное время, для женщин особо актуальна дистанционная форма обучения. В 2018 год 149 женщин были обучены дистанционно, это 96% от их общего числа», — отметила собеседница агентства.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография», в который вошел федеральный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Благодаря проекту женщины, имеющие маленьких детей и желающие выйти на работу быстрее, смогут проходить переобучение и повышение квалификации в декретном отпуске. Кроме того, до конца 2021 года будет создано 255 тысяч новых мест в детских садах для детей до трех лет. На реализацию проекта выделено 164,3 миллиарда рублей.

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