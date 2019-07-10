Прокуратура российского города заступилась за голубей

В прокуратуре Магадана заявили, что за кормление голубей не может быть введена административная ответственность. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Действующим законодательством административная ответственность за кормление птиц не установлена», — говорится в сообщении. Отмечается, что мэру города Юрию Гришану указали на необходимость решения вопроса о демонтаже вывесок с объявлением о запрете кормления птиц.

Ранее мэр Магадана предупредил горожан о возможном административном наказании за кормление голубей. По его словам, это действие приравнивается к разбрасыванию мусора, а сами голуби создают городу не меньше проблем, чем чайки и собаки.

В России — и в Магаданской области в частности — кормление голубей не запрещено законодательно. В регионе за нарушение правил благоустройства территории якобы предусмотрели штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей и установили таблички с запретом на кормление птиц.

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