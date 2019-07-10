Названа ставка по кредитам для экспортеров по программе КППК

В Российском экспортном центре разъяснили, как работает инструмент соглашений по корпоративным программам повышения конкурентоспособности (КППК). Так, ставка по кредитам для участников может составлять 1,5 процента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора по специальным проектам РЭЦ Илью Помигалова.

Соглашения по корпоративным программам повышения конкурентоспособности позволят экспортерам получать субсидии по банковским кредитам. Льгота составит от трех до 4,5 процента. Верхняя планка по сумме кредита составит 60 миллиардов рублей.

То есть участник программы в банке, например, договаривается о ставке в шесть процентов, а государство может компенсировать 4,5 процента. В результате конечная кредитная ставка будет 1,5 процента, пояснил Помигалов.

Соглашения по КППК должны начать работать с 2020 года. Как следует из паспорта нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в текущем году будет подписано 250 соглашений. К 2024 году их число достигнет 350-ти. Первый тур сбора заявок завершился в июне — поступило более 800 заявок, которые в настоящее время рассматривает Минпромторг.

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