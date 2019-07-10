Российский посол напомнил США о совместной борьбе с нацизмом

Совместная победа над нацистской Германией должна объединять Россию и США в борьбе против существующей в наше время дискриминации. Об этом в своей статье для журнала National Interest написал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Общая история должна объединять нас. Мы никогда не должны забывать о том, что наши народы сражались на одной стороне во время Второй мировой войны, а память о жертвах нацизма должна навечно остаться в сердцах и умах будущих поколений», — говорится в статье.

Посол посетовал на то, что США ежегодно голосуют в ООН против российской резолюции, направленной на борьбу с глорификацией нацизма и современными формами дискриминации. «Во всем международном сообществе осталось лишь две страны, которые все еще голосуют против — США и Украина. Канада нашла в себе силы пересмотреть позицию, теперь настала очередь Вашингтона», — написал Антонов.

Он подчеркнул, что сейчас у двух стран, когда-то объединенных Антигитлеровской коалицией, больше нет идеологических противоречий — но «есть новые глобальные вызовы, исторический опыт союзничества и ответственность перед всем человечеством».

Российский дипломат также напомнил, что президент России Владимир Путин пригласил главу США Дональда Трампа в Москву на празднование 75-летия Победы в 2020 году. 29 июня сообщалось, что Трамп «серьезно обдумывает» приглашение российского лидера.

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