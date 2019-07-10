Польская компания построит вторую ветку Поморского нефтепровода

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN построит вторую нитку Поморского нефтепровода. Об этом заявил глава компании Игорь Василевский, передает Regnum. Вторая нитка нефтепровода пройдет по территории Польши от порта на Балтийском море в центр страны.

Глава компании отметил, что загрязнение «Дружбы» некачественной нефтью, вызвавшее приостановку поставок, подтвердило планы по строительству резервуаров для нефти и топлива, а также строительству второй нитки Поморского нефтепровода. Второй трубопровод, по его словам, позволит усилить диверсификацию и разделить нефть разных сортов.

Ожидается, что трубопровод протяженностью 240 километров будет построен через пять лет. Затраты проекта оцениваются в 1,2 миллиарда злотых (около 300 миллионов долларов).

«Нетрудно представить, что в Польше была масса желающих протолкнуть альтернативные маршруты поставок. Только репутация России как надежного поставщика энергоресурсов, не давала им это сделать. Теперь после того как в системе трубопроводов «Дружба» оказалось 3-5 миллионов тонн «суррогатной» нефти, и никто не может объяснить как же это произошло, ситуация изменилась», — комментирует старший аналитик WMT Валерий Андрианов.

Проблема, по словам эксперта, еще «очень далека от разрешения, чтобы ни говорила "Транснефть"». На ее решение уйдут не месяцы, а годы, считает аналитик. «Рассказывая о том, что трубопроводные поставки полностью восстановлены компания, очевидно, выдает желаемое за действительное. Неудивительно, что немецкий завод Шведт получает значительные объемы сырья по логистически сложному маршруту через порт Росток. И, думаю, еще долго будет вынужден, использовать этот маршрут, чтобы удовлетворить потребности рынка Восточной Германии в качественных нефтепродуктах. Вполне естественно, что и поляки принимают решение о строительстве Поморского нефтепровода от Балтийского моря в центр Польши».

19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть. В сырье обнаружили значительное превышение хлорорганики. Из-за этого от приема нефти из России отказались Польша и Украина, через территории которых она идет транзитом в другие страны Европы. Огромные объемы «грязной» нефти остаются в трубе и резервуарах.