Оскорбивший Трампа посол уволился

Посол Великобритании в США Ким Дэррок, в письмах которого нашли оскорбления в адрес американского лидера Дональда Трампа, подал в отставку. Об этом сообщает Reuters.

«После утечки официальных документов из посольства распространилось много спекуляций о моей должности и продолжительности срока, в течение которого я останусь послом», — говорится в заявлении дипломата. По словам Дэррока, он решил положить конец подобным домыслам. «Из-за сложившейся ситуации я не могу выполнять свою работу должным образом», — подчеркнул он.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в свою очередь заявила, что утром 10 июня говорила с Дэрроком. Она отметила, что крайне сожалеет о том, что он почувствовал необходимость покинуть свой пост.

Ранее Трамп жестко раскритиковал Дэррока и назвал его психованным. До этого президент заявил, что его страна больше не намерена иметь дело с британским послом.

В Лондоне при этом указывали, что дипломат, несмотря на сожаления об утечке конфиденциальной информации, «по-прежнему пользуется полной поддержкой премьер-министра».

7 июля стало известно, что Дэррок считает американского президента некомпетентным, ранимым и способным позорно закончить свой срок. Об этом говорилось в конфиденциальных внутриминистерских письмах, которые он писал и которые попали в СМИ. В британском МИД организовано расследование в связи с утечкой секретных докладных записок.

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