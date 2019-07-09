Трамп ответил оскорблениями оскорбившему его британскому послу

Президент США Дональд Трамп у себя в Twitter жестко раскритиковал посла Великобритании Кима Дэррока, в письмах которого ранее нашли оскорбления в его адрес.

«Психованный посол, которого Великобритания всучила Соединенным Штатам, — совсем не тот, кем можно восхищаться, очень тупой парень. Ему стоит говорить со своей страной и премьер-министром Мэй об их проваленных переговорах по Brexit, а не злиться на мою критику за то, как это было сделано», — написал американский лидер.

В дальнейших сообщениях он заявил, что объяснил британскому премьеру Терезе Мэй, как провести сделку, однако она не последовала его совету и не смогла ее провести. Он также сказал, что британского посла ему описывали как «надутого дурака».

Ранее 9 июля Мэй заявила, что посол, несмотря на сожаления об утечке конфиденциальной информации, «по-прежнему пользуется полной поддержкой премьер-министра».

8 июля президент США заявил, что его страна больше не будет иметь дело с Дэрроком. Трамп также раскритиковал Мэй за организацию процесса выхода из Евросоюза.

Днем ранее стало известно, что Дэррок считает американского президента некомпетентным, ранимым и способным позорно закончить свой срок. Об этом говорилось в конфиденциальных внутриминистерских письмах, которые он писал и которые попали в СМИ. В британском МИД организовано расследование в связи с утечкой секретных докладных записок.

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