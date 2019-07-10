Россия перешла в наступление в торговой войне с США

Россия инициировала спор с США во Всемирной торговой организации (ВТО). Он касается американских антидемпинговых пошлин в отношении импорта российской горячекатаной стали, говорится на сайте ВТО.

Российская сторона считает, что мера в виде антидемпинговых пошлин в размере 184,56 процента, применяемая с конца декабря 2014 года, не соответствуют соглашению ВТО.

Действия США, по мнению российской делегации, «сводят на нет или ухудшают выгоды, получаемые Россией, прямо или косвенно, от данного соглашения».

Упомянутые антидемпинговые пошлины были введены американской стороной в 1999 году. Они рассчитаны как для страны с нерыночной экономикой, однако вступили в силу лишь в 2014 году, когда Россия уже стала членом ВТО.

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