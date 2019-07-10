Вице-премьер Италии открестился от рублей и водки из России

Министр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра страны Маттео Сальвини заявил, что не получал от России каких-либо денег. Его слова в среду, 10 июля, приводит газета La Repubblica.

«Я уже говорил это в прошлом, но снова повторю сегодня, завтра и послезавтра: я никогда не получал ни рубля, ни доллара, ни евро, ни литра водки в качестве финансирования от России», — отметил глава МВД и по совместительству лидер итальянской партии «Лига Севера». Так он отреагировал на материал BuzzFeed о попытке Москвы стать его спонсором.

Перед этим бывший премьер-министр, а ныне сенатор Маттео Ренци потребовал от Сальвини объяснений. По его словам, информация о попытке передачи денег — или «фейк-ньюс» (fake news, буквально «поддельные новости»), или сенсация. «Вы бы использовали российские нефтяные деньги для финансирования "Лиги"? Это было бы сумасшествием. Прояснить ситуацию может только Сальвини, и он должен сделать это немедленно», — заявил депутат.

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Ранее 10 июля портал BuzzFeed опубликовал аудиозапись переговоров, на которой, как утверждается, слышны голоса шести человек — трех представителей Кремля и трех от партии итальянского вице-премьера. Указывается, что в октябре 2018 года они провели встречу в Москве и пытались договориться о финансировании Сальвини.

В материале отмечается, что итальянское избирательное законодательство запрещает принимать крупные денежные пожертвования от иностранных правительств, поэтому встреча носила тайный характер. По условиям сделки, Россия якобы должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет «европейским Дональдом Трампом», в обмен на политическую лояльность.

Журналисты не смогли установить личности россиян и не привели подтверждения подлинности записи. Об итогах встречи также не сообщается.

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