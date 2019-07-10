Россию заподозрили в попытке финансирования «европейского Трампа»

Власти России пытались финансировать лидера итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини, сообщает BuzzFeed.

Издание опубликовало аудиозапись переговоров, на которой, как утверждается, слышны голоса представителей Кремля и партии итальянского вице-премьера. По данным BuzzFeed, встреча состоялась в московском отеле «Метрополь» в октябре прошлого года. В переговорах принимали участие шесть человек: три россиянина и три итальянца. Сам Сальвини не присутствовал на встрече, но в это время находился в Москве.

Формально стороны говорили о нефтяной сделке между странами, однако реальной целью переговоров был «подрыв либеральной демократии» и формирование связанного с Москвой националистического правительства, утверждают журналисты. Итальянское избирательное законодательство запрещает принимать крупные денежные пожертвования от иностранных правительств, поэтому встреча носила тайный характер. По условиям сделки, Россия должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет «европейским Дональдом Трампом», в обмен на политическую лояльность.

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Итальянская сторона заявила о намерении изменить Европу и восстановить дружеские отношения с Россией. «Мы хотим изменить Европу. Новая Европа должна быть близка к России, как и прежде, поскольку у нас должен быть суверенитет. Итальянцы хотят сами решать свое будущее и будущее своих детей, а не зависеть от решений Брюсселя и США. Сальвини — первый человек, который хочет изменить Европу», — заявил один из переговорщиков.

Также он сообщил, что у «Лиги» есть союзники в Европе. В частности, похожие идеи высказывают представители французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и венгерский премьер Виктор Орбан. «Мы хотим вступить в союз с этими политическими силами, но не ради России, а ради наших стран. Потому что хорошие отношения с Россией нужны нам самим», — добавил представитель Италии.

Журналистам BuzzFeed не удалось установить личность россиян, участвовавших в переговорах. Об итогах встречи также не сообщается. Подтверждений подлинности записи издание не приводит.

4 июля, как сообщало РИА Новости, президент России Владимир Путин заявил, что Сальвини и его партия поддерживают контакты с коллегами из Москвы. По словам российского президента, «Лига» и ее лидер являются активными сторонниками восстановления полноценного сотрудничества Италии с Россией, выступают за скорейшее снятие западных санкций.

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