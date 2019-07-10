Анатолий Сердюков подал голос

Минобороны России завершило передачу 23 авиаремонтных предприятий госкорпорации «Ростех». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на индустриального директора авиакластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова.

Он сообщил, что восемь предприятий специализируются на ремонте авиадвигателей и вертолетов — они будут находиться в прямом подчинении «Ростеха». Еще 15 предприятий, которые занимаются ремонтом самолетной техники, будут в подчинении у Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в «Ростех». В будущем госкорпорация, как ожидается, станет авиастроительной компанией национального уровня, сказал Сердюков.

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По его мнению, наиболее слабым звеном российского авиапрома является послепродажное обслуживание. Однако в настоящее время изучается вопрос, каким образом в эту систему встроить авиаремонтные заводы. Сердюков добавил, что «Ростеху» нужно искать «альтернативные пути развития», поскольку загрузка авиаремонтных предприятий по линии гособоронзаказа падает.

В настоящее время доходы мировых производителей от продажи самолетов снижаются, а от их обслуживания увеличиваются. В связи с этим многие компании делают ставку именно на развитие сервисной составляющей, пояснил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны России в 2007-2012 годах. Он покинул ведомство на фоне дела «Оборонсервиса», в рамках которого расследовались масштабные хищения в министерстве. Сам Сердюков проходил по нему свидетелем. Теперь индустриальный директор авиакластера «Ростеха» нечасто делает заявления. Так, в последний раз он давал интервью журналистам «Огонька» — это произошло в мае 2018 года и стало первым его интервью с момента ухода с поста главы Минобороны в 2012-м.

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