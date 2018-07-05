Партнер зятя Сердюкова построит проспект Ветеранов в Петербурге

Компания «Орион Плюс», связанная с бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым, выиграла конкурс на строительство нового участка проспекта Ветеранов в Санкт-Петербурге. Об этом пишет издание «Деловой Петербург», изучившее сайт госзакупок.

«Орион Плюс» был единственным участником конкурса, заявку конкурента отклонила аукционная комиссия. При этом в мае она не допустила к участию в конкурсе и самого будущего победителя, но к июлю изменила свое решение. Протяженность дороги составит 2,3 километра. За работу компания получит 964 миллиона рублей. Срок контракта — до ноября 2019 года.

По данным издания, «Орион Плюс» владеет Александр Усов, бизнес-партнер зятя Сердюкова Валерия Пузикова. Он контролирует компанию через ОАО СМК.

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Строить продолжение проспекта Ветеранов потребовалось из-за возводимого поблизости жилого комплекса «Солнечный город». Его застройщик — компания Setl City — на одном из этапов тоже участвовала в конкурсе.

По данным «Фонтанки», «Орион Плюс» получила пять контрактов на строительство дорог в Санкт-Петербурге (в том числе реконструкцию Лиговского проспекта) на общую сумму в пять миллиардов рублей в 2016 году.

Анатолий Сердюков занимал должность министра обороны с 2007 по 2012 год. На этом посту он был первым в истории России гражданским. Незадолго до отставки министр был вовлечен в коррупционный скандал с участием бывшего главы департамента имущества Минобороны Евгении Васильевой, которая в итоге получила пятилетний срок за хищение бюджетных средств, но была освобождена условно досрочно.

В настоящее время Сердюков возглавляет совет директоров компании «Роствертол», «дочке» «Ростеха», а также входит в состав совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации, «КамАЗа» и «Вертолетов России». 6 июня стало известно, что бывший чиновник вошел в состав бюро Союза машиностроителей России.

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