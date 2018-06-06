Анатолий Сердюков занял еще один пост

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков принят в состав бюро Союза машиностроителей России (СМР). Об этом объявил председатель организации, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

Сердюкову вручили удостоверение члена бюро.

В бюро центрального совета СМР входят топ-менеджеры российских оборонных и промышленных предприятий, политики, ученые, бизнесмены и банкиры. В его состав, в частности, включены представители «Уралвагонзавода», «АвтоВАЗа», «Рособоронэкспорта» и других компаний.

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В мае Сердюков дал первое интервью после своей отставки с поста главы Минобороны. В настоящее время бывший министр занимает несколько высоких должностей в крупных компаниях, в частности входит в советы директоров «Объединенной авиастроительной корпорации», «КамАЗа» и «Вертолетов России», а также возглавляет аналогичную структуру в «Роствертоле».

Сердюков был министром обороны с февраля 2007-го по ноябрь 2012 года. Незадолго до отставки он оказался замешан в скандале о мошенничестве в компании «Оборонсервис» на сумму более трех миллиардов рублей и проходил свидетелем по этому делу.

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