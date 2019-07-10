Путин призвал обеспечить России технологический суверенитет

России нужно гарантировать технологический суверенитет, глобальная конкуренция за обладание соответствующими компетенциями развернулась уже сейчас, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в среду, 10 июля.

Глава государства потребовал от правительства и госкомпаний активней работать в сфере новых технологий. «Некогда принюхиваться», — подчеркнул он после церемонии обмена подписанными соглашениями о намерениях между кабмином и крупными компаниями по развитию высокотехнологичных направлений.

Накануне, выступая на II Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS), Путин назвал мракобесием призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения природы. При этом он подчеркнул, что всегда нужно уделять должное внимание защите окружающей среды.

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