Активисты «Домой в СССР» взяли в плен россиянина

В Нижневартовске активисты радикального движения «Домой в СССР» заперли в кабинете мужчину и удерживали там больше часа. Об этом сам пострадавший рассказал изданию «URA.ru».

По словам мужчины, он пришел в организацию, чтобы узнать подробнее об их деятельности, и обратился в «паспортную службу» за так называемой справкой гражданина СССР. Когда выяснилось, что для получения документа необходимо предоставить личные данные и заплатить пошлину в размере 300 рублей, он стал возмущаться и требовать объяснений.

В ответ активисты закрыли его в кабинете и отказались выпускать, вызволять его пришлось знакомым, оставшимся за дверью, и сотрудникам полиции. В организации случившееся комментировать отказались.

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В июле прошлого года сообщалось об обысках, проведенных сотрудниками военной контрразведки ФСБ в квартире самопровозглашенного президента СССР Сергея Тараскина. Обыски были проведены и в квартире соратника Тараскина Александра Соловьева, основанием стало возбужденное ранее уголовное дело по статье о призывах к экстремистской деятельности, по которому оба мужчины проходят свидетелями.

Сергей Тараскин — зубной врач из Зеленограда, объявивший себя временно исполняющим обязанности президента СССР, поскольку тот, по его мнению, юридически не прекратил существование, при этом должность президента была свободна более 18 лет, и «никто из солдат и офицеров Советской армии, которые должны были исполнить собственную воинскую присягу, на эту должность не вступал». Он имеет сторонников, считающих Российскую Федерацию незаконным образованием, не имеющим своей территории.

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