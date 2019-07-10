На Украине рассказали об управляющих страной ворах в законе

Украинские воры в законе имеют своих представителей во всех государственных учреждениях, энергетических компаниях и правоохранительных органах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

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По его словам, сейчас на территории страны находятся 15 криминальных авторитетов. Многие из них стали долларовыми миллионерами, имеют недвижимость за рубежом и многочисленные связи во властных структурах Украины.

«Они отличаются от воров 80-х годов, они хотят иметь не только "воровскую" власть, но и обычную, поэтому активно участвуют во всех избирательных процессах в нашем государстве, всюду имеют своих ставленников. Они стали уже своего рода воровскими "топ-менеджерами"», — заявил Аброськин.

Для борьбы с криминальными авторитетами нужен новый закон, считает замглавы Нацполиции. «Чтобы этих лидеров преступного мира чурались все, как эпидемии, а иначе они будут поражать все больше и больше наших государственных институтов и уничтожать страну изнутри», — добавил он.

В сентябре 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве вора в законе Отари Девнозашвили, известного в криминальных кругах как Папуна. Криминальный авторитет оказался на Украине, несмотря на запрет на въезд в эту страну.

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