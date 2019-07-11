Молодые дипломаты поставили рекорд

Начался двухдневный марафон VI Форума молодых дипломатов евразийского пространства. Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы мероприятия. В этом году поставлен своеобразный рекорд — в форуме принимают участие 31 молодой дипломат из 14 стран. Делегатов ожидает насыщенная программа: пленарные заседания, посвященные развитию экономической дипломатии на евразийском пространстве, панельная дискуссия с представителями российских СМИ, работа над итоговой декларацией Форума.

«За последние 5 лет мы сделали большой рывок: начинали с 20 делегатов из 8 стран, сейчас порядка 30 делегатов из всех стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, наблюдатели, такие как Афганистан, а также наши партнеры по экономическому взаимодействию, прежде всего, Китай, Вьетнам и Сингапур», — отметил председатель молодежной организации МИД Константин Колпаков.

Особенность этого форума заключается в том, что впервые соорганизаторами стали представители Евразийской экономической комиссии. Как отметил в своем приветствии делегатам министр иностранных дел России Сергей Лавров, «форум призван внести вклад в общие усилия на направления углубления интеграционных процессов в Евразии. Такие встречи убедительно свидетельствуют о востребованности профессионального обмена мнениями по вопросу дальнейшего раскрытия масштабного потенциала ЕЭАС».

Дипломаты в более расширенном составе также планируют обсудить перспективы развития «горизонтальной дипломатии», уделят особое внимание налаживанию межгосударственного диалога.

