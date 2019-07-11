Российская нефть обесценилась

Российские нефтяники вынуждены продавать нефть со скидкой и терять доходы после инцидента с загрязнением хлором трубопровода «Дружба». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В частности, речь идет о потерях при продаже нефти в порту Усть-Луга. Хотя содержание хлорорганических соединений, которым оказался загрязнен нефтепровод в апреле, уже вернулось в норму по ГОСТу, оно все равно оказалось несколько выше, чем было до инцидента.

В результате скидка на формально чистую нефть в Усть-Луге составила в мае от 0,85 до 3 долларов за баррель, а некоторые партии были проданы с гораздо большей скидкой — 7–10 долларов за баррель.

Аналитики Райффайзенбанка подсчитали, что за май и июнь российские нефтяные компании недополучили в общей сложности 50 миллионов долларов. А в перспективе сумма недополученной выручки может вырасти до 130 миллионов.

В апреле Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть. В сырье обнаружили значительное превышение хлорорганики. Из-за этого от приема нефти из России отказались Польша и Украина, через территории которых она идет транзитом в другие страны Европы.

19 июня было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой. Но в отличие от инцидента в апреле на этот раз поставки удалось возобновить за несколько часов. 23 июня глава Минэнерго Александр Новак заявил, что кризис, связанный с загрязнением российской нефти, преодолен.

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