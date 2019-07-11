Бывшего замглавкома внутренних войск России обвинили в новых взятках

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) заключил под стражу бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД России Вячеслава Варчука по новому уголовному делу. Об этом в четверг, 11 июля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Варчука вернули в СИЗО из колонии, где он должен был отбывать наказание. Следователи Военного следственного управления (ВСУ) предъявили бывшему замглавкому новое обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ.

19 июля 2018 года МГВС приговорил Варчука к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей за взяточничество. Также подсудимого лишили звания генерал-лейтенанта и права занимать должности в органах государственной власти на три года.

Суд и следствие установили, что с декабря 2015 года по февраль 2016 Варчук через своего заместителя Александра Костина получил от сотрудника управления связи и автоматизированного управления войсками главного штаба Внутренних войск МВД России в общей сложности 10 миллионов рублей. Эти деньги предназначались за положительное решение вопроса о выделении данному управлению дополнительных объемов финансирования.

Костин был осужден за посредничество во взяточничестве на четыре года условно. Его дело рассматривалось в особом порядке, который предусматривает полное признание вины подсудимым и вынесение приговора без исследования доказательств.

Варчук награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет почетное звание «Заслуженный экономист РФ», кандидат социологических наук.

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