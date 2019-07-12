Пожар на подмосковной ТЭЦ полностью потушили

Возгорание на территории ТЭЦ-27 «Северная» в городском округе Мытищи в Подмосковье полностью ликвидировано. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Отмечается, что пожар был ликвидирован 12 июля в 01:37 по московскому времени. В тушении участововали четыре единицы техники и 15 человек.

О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром в четверг, 11 июля. В пожаре пострадали 12 человек, погибла одна женщина. Позже огонь перекинулся с газопровода на реконструируемое здание бывшей школы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ущерб от пожара оценили на сумму около 150 миллионов рублей.

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