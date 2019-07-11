Огонь в Мытищах перекинулся на здания возле ТЭЦ

Пожар в Мытищах перекинулся с газопровода возле ТЭЦ «Северная» на реконструируемое здание бывшей школы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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По данным собеседника агентства, огнем охвачено 730 квадратных метров.

В МЧС сообщили, что загорелось два здания: административное здание ООО «Данила Мастер» и склад из ЛМК. В ведомстве добавили, что площадь пожара составляет около 800 квадратных метров, также горит кровля. Источник РИА Новости сообщил, что площадь пожара увеличилась до 1,08 тысячи квадратных метров.

В разговоре с «Говорит Москва» замглавы МЧС Илья Денисов добавил, что на отдельные очаги горения готовится пенная атака. Угрозы жителям Московского района и экологии нет, отметил он.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар на газопроводе рядом с Северной тепловой электростанцией (ТЭЦ) в Подмосковье ликвидировали.

О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром в четверг, 11 июля. В пожаре пострадали 12 человек, погибла одна женщина.

Факельное горение было потушено, пожар локализован. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.

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