Пожар на газопроводе в Мытищах ликвидировали

Пожар на газопроводе рядом с Северной тепловой электростанцией (ТЭЦ) в Подмосковье ликвидировали. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на заместителя главы МЧС России Илью Денисова.

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Уточняется, что по состоянию на 13:55 по московскому времени продолжается тушение трансформаторной будки и других отдельных очагов. Готовится пенная атака.

О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром в четверг, 11 июля. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12, рассказал РИА Новости источник в региональном управлении МЧС. По его словам, один из них был госпитализирован в Подольский ожоговый центр.

Факельное горение было потушено, пожар локализован. Площадь пожара на ТЭЦ увеличилась до 800 квадратных метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.

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