При пожаре на подмосковной ТЭЦ погибла женщина

При пожаре на ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах погиб один человек. Об этом сообщил источник в скорой помощи, передает РИА Новости.

Как уточнили в экстренных службах, в результате произошедшего погибла женщина-охранник.

По данным Telegram-канала Baza, тело было найдено в бытовке, в 30 метрах от эпицентра взрыва.

Собеседник «Интерфакса» рассказал о том, что число пострадавших возросло до 13. Большинство из них получили помощь амбулаторно, один был госпитализирован.

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Ранее стало известно о том, что пожар рядом с ТЭЦ ликвидировали. По состоянию на 13:55 по московскому времени продолжалось тушение трансформаторной будки и других отдельных очагов. Готовилась пенная атака.

Также источник «Интерфакса» в службах технического надзора рассказал, что пожару предшествовал мощный хлопок техногенного характера. По его словам, возгорание могло начаться после того, как рабочие допустили некоторые нарушения при эксплуатации оборудования. Также есть версия, что инцидент связан с технической неисправностью.

О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром в четверг, 11 июля. Позднее пожарные потушили факел на территории ТЭЦ, однако площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. Источник в экстренных службах рассказал, что поступление газа перекрыто. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.

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