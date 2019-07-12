В Антарктиде станет больше туристов

Туристический поток в Антарктиду в сезоне 2019-2020 резко вырастет и составит 80 тысяч человек — это в два раза больше, чем в прошлом сезоне. Об этом РИА Новости рассказала представитель России в Коалиции по сохранению Южного океана и Антарктики Елена Жаркова.

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На континент едут как организованные группы, так и «дикие» туристы на арендованных или купленных судах. По ее словам, такой наплыв людей «практически нетронутая природа не выдержит», путешественники пугают животных и вмешиваются в их жизнь.

«В прошлом году напугали тюленя, он от испуга побежал к обрыву, упал и разбился. Пингвинов тоже тревожат туристы, которые стремятся сделать хорошие кадры. Кроме всего прочего туристы давят яйца птиц», — сказала Жарова, добавив, что необходимо разработать единые правила пребывания и поведения на Южном полюсе.

В конце марта премьер-министр Дмитрий Медведев поручил организовать в 2019-2020 годах российскую кругосветную экспедицию в Антарктиду. В ней примут участие учебно-парусные суда «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн».

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