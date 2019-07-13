Назван допустимый возраст начала работы для молодых россиян

Несовершеннолетние подростки могут заключать трудовой договор с работодателем с 16 лет и иногда даже раньше. До 18 лет нельзя работать только в ночных клубах, игорном бизнесе и при вредных или опасных условиях, сообщили РИА Новости в Роструде.

Детям до 14 лет можно подрабатывать в кино, театре, участвовать в концертах и безопасных цирковых представлениях. 14- и 15-летним разрешается выполнять легкий труд, который не должен вредить здоровью и обучению. Несовершеннолетние до 15 лет должны иметь разрешение от родителя или опекуна.

Перед заключением трудового договора подростку необходимо пройти медосмотр и в дальнейшем делать это каждый год до достижения 18 лет. Трудовую книжку и СНИЛС ему оформляет работодатель. Испытательный срок подросткам устанавливать нельзя.

Несовершеннолетние работают по сокращенному рабочему времени и сменам. До 16 лет они должны работать не более 24 часов в неделю и по пять часов в день, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю и семи часов в день. При совмещении работы с учебой рабочее время ребенка должно сокращаться как минимум вдвое.

Ранее в июле сообщалось, что в Екатеринбурге появился семилетний кондуктор автобуса, который удивил горожан своим трудолюбием и ответственностью.

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