Российский бизнес уличили в тяге к несовершеннолетним

Примерно 21 процент российских компаний берет на работу подростков в возрасте от 14 до 18 лет, еще 22 процента готовы взять несовершеннолетних, но пока такого опыта не имели. Такие данные приводит служба исследований рекрутинговой компании HeadHunter, копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Тем не менее абсолютное большинство российских компаний (51 процент) заявили, что принимать на работу несовершеннолетних не готовы. Примечательно, что с наймом подростков чаще всего сталкивались компании из Приволжского федерального округа, а реже всего — в Москве и Московской области.

Самой распространенной отраслью, в которой компании готовы использовать труд несовершеннолетних, оказались предприятия гостиничного и туристического бизнеса (44 процента опрошенных компаний), а также фармацевтики (26 процентов).

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Среди компаний, которые уже нанимают или изъявили готовность нанимать несовершеннолетних, наиболее популярным предложением для молодых соискателей стала сезонная занятость: 61 процент готовы нанимать молодых людей летом и в период каникул, 56 процентов — в формате стажировок и практик, 22 процента — приглашать несовершеннолетних на проектные работы. Около 20 процентов компаний изъявили желание принимать несовершеннолетних на постоянную работу.

Чаще всего молодым сотрудникам готовы поручить курьерские услуги (48 процентов опрошенных компаний), встречу гостей, обработку документов и прием звонков (44 процента), раздачу листовок, участие в мероприятиях (41 процент).

Среди преимуществ молодых сотрудников работодатели называют: возможность вырастить ценный кадр (59 процентов компаний), возможность разгрузить других сотрудников (50 процентов), активность и инициативу молодых отметили 46 процентов опрошенных. Аргумент о низкой стоимости молодой рабочей силы привели только 29 процентов опрошенных компаний.

Опрос проводился в период с 11 по 27 июля 2017 года при участии представителей 661 российской компании.