Финансы
 
Последние новости
Путин назвал давление на КНДР «путем в никуда»
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Новый посол России в США отреагировал на закрытие генконсульства в Сан-Франциско
В сети разозлились на испанцев за цензуру только одного из двух сосков китайца
Открыт простой способ прогнозирования продолжительности жизни
Белый дом рассказал о роли Трампа в закрытии российского генконсульства
Названа главная причина смерти во время секса
Популярные новости
Названа главная причина смерти во время секса
Новый посол России в США отреагировал на закрытие генконсульства в Сан-Франциско
Открыт простой способ прогнозирования продолжительности жизни
Белый дом рассказал о роли Трампа в закрытии российского генконсульства
В сети разозлились на испанцев за цензуру только одного из двух сосков китайца
Путин назвал давление на КНДР «путем в никуда»
Порошенко предложили отрезать Крым от материка каналом

Свежая кровь

Мигранты высасывают деньги из Германии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Thomas Peter / Reuters

В 2015 году канцлер Германии Ангела Меркель открыла страну для сотен тысяч иммигрантов из Африки, Сирии и других стран Ближнего и Среднего Востока. Одним из объяснений такого решения стала возможная выгода для крупнейшей экономики Европы, нуждающейся в трудовых ресурсах. Другой аргумент апологетов миграции заключался в том, что ФРГ позволит поселиться у себя только лучшим из лучших, людям с высокой квалификацией. План удалось реализовать частично. Пока экономический выигрыш от встраивания мигрантов в немецкое общество не очевиден— они отправляют на родину рекордные суммы, раздувают европейскую теневую экономику и меняют потребительский рынок.

Дорогие гости

Термин «гастарбайтер» — немецкого происхождения. После Второй мировой страна лежала в руинах, а потенциальные работники остались на полях сражений в Европе и Северной Африке. Поначалу, впрочем, ФРГ обходилась своими силами, а вскоре обнаружился трудовой резервуар в виде жителей ГДР, рвавшихся в капиталистическую часть Германии за любой работой, какую дадут.

Экономический рост Западной Германии в 50-е годы прошлого века был настолько стремительным, что к этому никто оказался не готов. Рабочие места создавались слишком быстро, чтобы медленно улучшавшаяся после войны демография (бэби-бума как такового в Германии практически не было) обеспечила их нужным количеством рук. К тому же в 1961 году возвели Берлинскую стену, и поток рабочий силы из ГДР иссяк.

Именно тогда руководство ФРГ приняло решение выписывать работников из-за границы. Немцам это виделось как взаимовыгодное сотрудничество, симбиоз: неквалифицированные иностранцы приезжали в переживающую подъем Западную Германию, перенимали у местных профессионалов рабочие навыки и возвращались домой умелыми специалистами, тем самым поднимая экономику родных стран.

Первоначально предполагалось брать «гастеров» только из Европы — точнее, из южной ее части. На рубеже 1950-1960-х годов были заключены соглашения о привлечении работников из Италии, Испании, Греции и Португалии. Затем возникла идея с Турцией. По вкусу политической элите ФРГ она не пришлась: министр труда Теодор Бланк заявлял, что культурная разница между германским и турецким народом слишком велика, чтобы сотрудники из этой страны успешно прижились. Но в дело вступили США: для американцев Турецкая Республика была очень ценным союзником, при этом не вылезавшим из хронических проблем в экономике. Из-за океана надавили на Бонн, в результате чего в 1964 году Турция присоединилась к списку стран, с которыми были заключены соглашения о труде. Очень быстро турки стали самым многочисленным этносом среди всех гастарбайтеров в Германии.

Планировалось, что иммигранты из Турции будут прибывать и убывать из Германии «волнами»: одни уехали — другие приехали. Срок их пребывания сперва был ограничен двумя годами, привозить с собой семьи было запрещено. В начале 1970-х правительство захотело отправить домой задержавшихся рабочих (в основном молодых мужчин), но попытка оказалась неудачной. Они предпочли остаться в ФРГ, так как в Турции для них банально не было работы. Да и для немецких компаний оказалось слишком дорого учить все новых и новых спецов. В 1974 году власти смирились с этой ситуацией и разрешили турецким гастарбайтерам перевезти в страну жен и детей. Позже планы сократить число турок в Германии вынашивали консерваторы, в частности, канцлер Гельмут Коль, но дальше проектов дело не пошло.

В итоге к 2010-м годам Германия, где еще до конца 1990-х гражданство получали почти исключительно немцы, оказалась на одном из первых мест в мире по относительному количеству населения, рожденного за рубежом (впереди такой иммигрантской державы, как США, например). Хотя темпы экономического роста с 50-60-х годов значительно замедлились (сейчас они составляют 1-2 процента против 4-5 процентов 50 лет назад), число ищущих работу в самой развитой из крупных стран Европы и мира только увеличивалось.

Привет от Асада

В середине 2010-х поток иммигрантов резко увеличился за счет беженцев из охваченной войной Сирии. Канцлер Ангела Меркель прямо позвала обездоленных сирийцев в Евросоюз — и, в частности, в Германию. Пользуясь случаем, к ним примкнули многочисленные иммигранты из Ирака, Ирана, Афганистана, Йемена и африканских стран — всего более 1,5 миллиона человек. Предполагалось, что нагрузку примут на себя все страны ЕС более-менее справедливо, в соответствии со своими возможностями.

Хотя официально прием такого количества народу объяснялся прежде всего мотивами гуманности, многие политики, а также представители финансового сообщества заявляли о несомненной экономической выгоде, которую Германия получит в результате «инъекции» миллиона потенциальных работников. Эти оценки опирались на успешную практику привлечения гастарбайтеров в 1960-е годы, когда в ФРГ так же въехали в общей сложности больше 1 миллиона человек. Сторонники размещения мигрантов, в частности, заявляли, что принимается в основном квалифицированная рабочая сила. Среди бежавших от войны сирийцев действительно было много людей с высшим образованием. Именно на них и рассчитывали немцы, когда приняли решение разместить беженцев. Расчет делался на то, что на находящуюся в центре Европы Германию придутся все «сливки», так как туда будут прибывать обеспеченные граждане на самолетах. Предполагалось, что остальные менее «качественные» рабочие осядут в странах, с выходом к Средиземному морю.

Однако львиная доля беженцев спешила именно в ФРГ, а попытки расселить их равномерно по Европе провалились: восточноевропейские страны во главе с Польшей и Венгрией оказали яростное сопротивление процессу, да и в других государствах к переселенцам отнеслись с прохладцей. В итоге подавляющее большинство новой миграционной волны (около 1 миллиона человек) оказалось в Германии. Для сравнения, Франция приняла чуть более 100 тысяч человек, Испания — около 30 тысяч. После неудачи программы расселения ФРГ пришлось работать со всеми категориями соискателей.

Сплошные плюсы

В конце 2015 года Еврокомиссия опубликовала прогноз, согласно которому ВВП Германии, благодаря прибытию новой волны мигрантов, должен прибавить около 0,8 процента. В целом ожидания совпали с результатом: экономика, как и предрекали эксперты, выросла на 1,9 процента в прошлом году.

При этом основная часть выигрыша, как считали в Еврокомиссии, должна прийтись на увеличение государственных расходов, связанных с размещением и обеспечением беженцев. Здесь у Германии все неплохо, так как бюджет профицитный. Считается, что правительству на данный момент по силам обеспечивать трудящихся из других стран. По разным оценками, содержание одного беженца стоит Германии 12-20 тысяч евро в год. Минфин ФРГ заложил в свое среднесрочное планирование на 2016 -2020 годы траты объемом 99,8 миллиарда евро или около 20 миллиардов в год.

Тот же аргумент приводили и экономисты, опрошенные Chicago Booth Review в 2016 году: 36 процентов заявили о конечной выгоде для немецкой экономики, 38 процентов сочли ситуацию «неопределенной», а 6 процентов увидели в размещении беженцев в основном риски.

Из тех, кто был настроен положительно, большинство высказывалось в поддержку роста государственных расходов, которые, оказавшись в руках мигрантов, превратятся в потребительские траты. Благодаря тому, что немецкое правительство старается размещать переселенцев равномерно по стране, есть ожидания, что эти расходы поддержат немецкую экономику не только в мегаполисах, но и в провинции.

Деньги возвращаются домой

В то же время, есть серьезные основания полагать, что далеко не все деньги, вложенные государством в иммигрантов, остаются в немецкой экономике. По данным, опубликованным Бундесбанком, в 2016 году мигранты перевели домой 4,2 миллиарда евро — самую большую сумму в истории ФРГ. Какая доля этих денег пришлась на новоприбывших — сказать сложно, но переводы в Сирию выросли за год в четыре раза — до 67 миллионов евро.

Разумеется, в сравнении с ВВП всей страны или даже выделенными на обустройство мигрантов суммами это не такие уж и большие деньги, однако тренд на увеличение перечислений заметен. Вымывание денег из страны — явно не тот эффект, на который рассчитывают в Берлине. Отметим, кстати, что опасения по поводу переводов и утечки денег за границу, являются одним из факторов, препятствующих внедрению единого базового дохода в Европе.

Официальные цифры переводов — это, вполне возможно, не более чем верхушка айсберга. Дело в том, что в мусульманской общине существует неофициальная система переводов «хавала». Работает она исключительно на доверии, в полной аналогии со средневековыми финансовыми сетями северо-итальянских и еврейских купцов. По оценке политолога и экономиста Кристофера Делизо, ежемесячный оборот системы только внутри Европы составляет 300 миллионов евро, а ее участниками являются несколько десятков тысяч человек. Подобного рода параллельная финсистема не только неведомыми путями выводит деньги из экономики, но и представляет широкие возможности по финансированию терроризма и прочих нелегальных занятий. А рост теневой экономики только мешает государству получать доходы.

Изменения этнокультурной структуры населения отражаются не только на финансовой сферы. Причудливым образом они влияет и на некоторые отрасли хозяйства. В июле сообщалось, что потребление свинины в Германии упало до минимума с 2005 года. Правда, свою роль тут сыграл и тренд на вегетарианство и веганство среди молодежи. Как бы то ни было, вряд ли немецкие животноводы в восторге от таких изменений.

Завышенные ожидания

Второй по важности аргумент в пользу размещения в Германии (и вообще в Европе) большого количества иммигрантов — старение населения и сокращение доступной рабочей силы. Сейчас коэффициент фертильности в ФРГ — один из самых низких в Европе (1,3 ребенка на женщину). В перспективе это означает уменьшение численности населения на десятки процентов за одну смену поколений. При этом пенсионеров все больше, а деньги на их содержание нужно откуда-то брать. Считается, что мигранты способны компенсировать недостачу в людях.

Оппоненты массовой миграции утверждают, что в отличие от «точечного» переселения высококлассных специалистов иммиграция в больших масштабах приводит к росту государственных расходов и увеличению нагрузки на социальную сферу. Исследований на эту тему не очень много, а те, что есть, демонстрируют противоречивые результаты. Так что убедительных доказательств ни у той, ни у другой стороны нет.

Пока можно констатировать, что в обозримом будущем новоприбывшие в Германию иммигранты останутся без работы — в основной своей массе. Комиссар ФРГ по вопросам иммиграции и беженцев Айдан Озогуз в июле фактически признала провал программы по снятию трудовых «сливок» и привлечению только образованных гастарбайтеров. Мигрантов оказалось куда больше, чем планировалось. По ее словам, только четверть новоприбывших в ближайшие 5 лет смогут влиться в ряды рабочей силы, «для многих других» потребуется до 10 лет. Она добавила, что ожидания экономического прорыва и широкой занятости среди мигрантов не оправдались.

Озогуз считает, что причина этого в ошибочно завышенных ожиданиях, связанных с прибытием первой волны беженцев, которые часто имели высшее образование и принадлежали на родине к среднему классу. Вслед за ними пошел совсем другой контингент. Интересно, что сотни тысяч безработных беженцев практически никак не отражаются в статистике, которая показывает рекордно низкую безработицу. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, многие иммигранты избегают регистрации на бирже труда. Во-вторых, большая их часть ходит или формально числится на языковых курсах, а такие люди не регистрируются как безработные.

Большинство экспертов ранее упомянутого опроса Chicago Booth Review сошлись на том, что беженцы и мигранты не смогут внести серьезный вклад в экономику Германии как работники на протяжении многих лет. Таким образом можно констатировать, что инвестиции, сделанные германским правительством в иностранных работников, в лучшем случае отобьются очень не скоро.

Дмитрий Мигунов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России выпущены первые исламские облигации
Мигранты отправили из Германии домой крупнейшую в истории сумму
Потребление свинины в Германии обрушилось из-за мусульман и веганов
Другие материалы рубрики
Финансы00:0329 августа

Сланцы подмочило

Смертельная стихия оставила Америку без бензина
19:2231 августа

Крупнейшие банки мира создадут собственную криптовалюту

18:4331 августа

В России выпущены первые исламские облигации

18:4831 августа

Промсвязьбанк добавил возможность бесплатного перевода денег на свои счета

Финансы10:00 1 августа

Пенсионный калькулятор

Узнать размер своих будущих выплат
13:1531 августа

Зарплаты бюджетников поднимут в ближайшие полгода

18:0131 августа

Ткачев изменил отношение к турецким помидорам

12:4631 августа

Акции Сбербанка обновили исторический максимум

Финансы12:2331 июля

Главные вопросы о пенсии

ПФР и «Лента.ру» рассказывают о социальном обеспечении россиян
20:2918 августа

Цены на нефть резко подскочили

17:2731 августа

Евро упал ниже 69 рублей

12:1731 августа

Минэкономразвития спрогнозировало мягкое ослабление рубля

Россия
«Вы будете нас видеть в страшных снах»
Семьи погибших шахтеров отказываются покидать Мирный
Детский омбудсмен обсудила с Кадыровым возвращение детей из Ирака и Сирии
«Там реально их не хватает»
Какие школы нужны за МКАД
Детская моча против скальпеля врача
Народная медицина в апогее безумия
В России решили уменьшить дорожные знаки
Власти Москвы за сутки закрыли неудобный съезд с Садового кольца
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Все материалы
Мир
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Эль джихадисто
Террористы подобрались вплотную к США
Число жертв шторма «Харви» в Техасе увеличилось до 39
Белый дом рассказал о роли Трампа в закрытии российского генконсульства
В Вашингтоне уточнили список закрываемых дипломатических объектов России
Генконсульство России в Сан-Франциско досрочно прекратит прием посетителей
Все материалы
Бывший СССР
Игорь ДодонТрамп на минималках
Зачем президент Молдавии объявил войну правительству и парламенту
Киев отказался признать факт раздачи «миллиардов Януковича» друзьям Порошенко
Жители Самарканда, Узбекистан Год Ислама не видать
Что стоит за масштабными изменениями в Узбекистане
Депутат Рады рассказал о трех сценариях введения миротворцев в Донбасс
В ЛНР рассказали об угрожающей родственникам ополченцев СБУ
МИД Белоруссии указал Киеву на недопустимость угроз
Порошенко предложили отрезать Крым от материка каналом
Все материалы
Финансы
Сланцы подмочило
Смертельная стихия оставила Америку без бензина
Крупнейшие банки мира создадут собственную криптовалюту
Свежая кровь
Мигранты высасывают деньги из Германии
В России выпущены первые исламские облигации
Промсвязьбанк добавил возможность бесплатного перевода денег на свои счета
Зарплаты бюджетников поднимут в ближайшие полгода
Ткачев изменил отношение к турецким помидорам
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
«Ласточка» готова покорить регионы
Завод «Уральские локомотивы» представил электропоезд повышенной комфортности
Форменное безобразие
Собрать ребенка в школу становится все дороже
«Газпром» проложил 220 километров «Турецкого потока»
В Россию с 1 сентября разрешат ввозить турецкие кабачки и тыквы
АИЖК разработает стратегию развития города Свободный
Медведев сменил главу «Россетей»
Все материалы
Силовые структуры
Умар ДжабраиловНочной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле
На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве
Отдали честь
Что бывает, когда женщины в форме забывают о том, что они полицейские
Судебная «Тройка»
Хакер Путин бесплатно катался в метро, а прокурор Медведев решил его посадить
Пентагон уточнил численность американских военных в Афганистане
Джабраилов объяснил стрельбу в отеле проверкой оружия
Предполагаемого убийцу блогера в парке Горького арестовали
По факту задержки зарплаты работникам консервного завода ФСИН завели дело
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты Minotaur 1 С того света
Украина снабдила США козырем в космической гонке
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Названа главная причина смерти во время секса
Открыт простой способ прогнозирования продолжительности жизни
Пицца лучше денег и похвалы заставила людей работать
Все материалы
Спорт
Макгрегор, отдохни
Главные боксерские бои сентября
Федор Кудряшов«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»
Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
Конор МакгрегорЦирк уехал, чемпион остался
Что ждет Макгрегора после поражения от Мэйуэзера
Определился соперник сборной России по полуфиналу чемпионата Европы по волейболу
Южный упустил победу над Федерером на US Open
Шарапова рассказала об отношении к Серене Уильямс
Проигравшая Шараповой венгерка назвала несправедливым ее приглашение на US Open
Все материалы
Культура
Голубая лагуна
Бразильские модели и европейские актрисы на открытии Венецианского кинофестиваля
Василий Бычков«Все благополучатели выиграют и заживут»
Чем грозит ЦДХ смена собственника
Размер и его значение
Венецианский кинофестиваль открылся фильмом про микролюдей
Учитель попросил МВД и ФСБ обезопасить зрителей «Матильды»
Трейлер вымышленного сериала «Вестерос» показал «Игру престолов» в XXI веке
Люка заподозрили в переходе на темную сторону из-за венгерского журнала
Первый документальный фильм о русском баттл-рэпе покажет детям Гнойного
Все материалы
Интернет и СМИ
Во всем виноваты русские
Кто придумал раздевать ведущих перед камерой и зачем это смотрят
Неизвестные добыли номера телефонов звезд Instagram
«Они угрожают убить меня и моим родителям угрожают»
Рыдающий парень с потекшей тушью хотел спасти Бритни Спирс, но изменил интернет
Разоблачены хвастающиеся операциями пластические хирурги
В сети разозлились на испанцев за цензуру только одного из двух сосков китайца
Пользователя Twitter пожизненно заблокировали за убийство комара
Хакеры подсунули в топ Google вредоносный сайт о наркотиках и биткоинах
Все материалы
Ценности
Пьер Монталь«Если клиент хочет ниши — будет ему ниша»
Чем Пьер Монталь соблазняет клиенток
Молодой, будешь?
Классические бренды заигрывают с поколением 20-летних
Американцы модернизировали «последний настоящий Porsche»
Бывшего стилиста Канье Уэста позвали в Versace
Бутик colette подготовил набор для выживания на Неделе моды
Nike решил проблему межсезонья за счет инновационных технологий
Бывшие инженеры Apple занялись разработкой беспилотного автомобиля
Все материалы
Путешествия
North Korean men hold propaganda billboards while a supervisor, center, watches folk dancing held in front of the Monument to Party Founding in Pyongyang, North Korea, Wednesday, June 19, 2013. The dancing performance was held to celebrate the day North Korea's late leader Kim Jong Il began his work at the central committee of the communist nation's ruling Workers' Party in 1964. «Россиянам — дешевле»
Почему стоит бросить все и поехать в Северную Корею
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Попали в списки
Самые необычные места Северной Германии
Дебошира обязали выплатить американской авиакомпании 100 тысяч долларов
Треть российских авиапутешественников побывала летом за границей
Российский турист пропал во время экскурсии в Анталье
Обманом проникший в отель наркоман бесплатно прожил в нем три дня
Все материалы
Из жизни
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
Дети и грибы
Самые популярные снимки Instagram за август
«Они любят, когда ребенка учат белые»
История башкирского рабочего, перебравшегося в Китай
Пчеловод без штанов на спор просидел полминуты на улье
В британскую пиццерию из мести подкинули зажженный фейерверк с 70 зарядами
Празднование обрезания в московской синагоге приняли за пожар
Двух львов застукали в объятиях на глазах у самки
Все материалы
Укрепление позиций
Мы поездили на 150-сильном VW Tiguan и отвечаем на главные вопросы
Самые популярные иномарки России
Какие машины иностранных брендов (и не только новые) россияне любят больше всего
Темное прошлое «Кайена»
Неизвестные обстоятельства рождения первого Porsche Cayenne
Тест: ЗЛВЧОАА
Знаете ли вы, что означают автомобильные аббревиатуры
Toyota привезет во Франкфурт новый Land Cruiser Prado
Citroen построил двухэтажный дом на колесах с душем и кухней
Ford придумал для «Линкольнов» очень сложную подсветку эмблемы
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы