Крупнейшая навигационная система Европы сломалась

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo перестала работать. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что пользователи не могут использовать сигналы навигации с космических станций. Отмечается, что проблема связана с комплексом точного времени в Италии. Ни один из спутников в данный момент времени не работает.

Galileo — совместный проект спутниковой системы навигации Европейского союза и Европейского космического агентства, который является частью транспортного проекта Трансевропейские сети. Система Galileo предназначена для предоставления услуг высококачественной навигации. Она сравнима со своими ближайшими аналогами — американской GPS и российской ГЛОНАСС. Однако в отличие от последних, европейская система развертывается почти исключительно в гражданских целях.

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