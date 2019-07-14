Российский полицейский сбил трех человек на пешеходном переходе

В Хабаровске сотрудник правоохранительных органов на автомобиле совершил наезд на местных жителей. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

По информации ведомства, инцидент произошел ночью на пересечении улиц Ким Ю Чена и Ленинградской. Полицейский в служебное время наехал на трех человек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате один из них погиб, двое получили травмы и были госпитализированы.

«Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало, что водитель был трезв», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится служебная проверка. Отмечается, что в случае, если сотрудник полиции окажется виновным, его уволят из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

В мае сообщалось, что пьяный полицейский сбил насмерть 14-летнего подростка в Саратове. 40-летний мужчина был на рыбалке, где выпил, после чего сел за руль и отправился домой. Во время движения он решил обогнать ехавший впереди автомобиль и после маневра не справился с управлением. На большой скорости полицейский снес несовершеннолетнего, который шел по обочине.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!