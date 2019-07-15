США захотели вернуться на Луну с помощью России

НАСА выступает за то, чтобы все страны, участвующие в создании и эксплуатации Международной космической станции (МКС), включая Россию, были задействованы в американской программе возвращения человека на Луну. Об этом агентству ТАСС заявил руководитель Национального космического агентства США Джеймс Брайденстайн.

«Мы хотим, чтобы это было по-настоящему международной коллаборацией», — сказал он. При этом директор НАСА подтвердил, что в Вашингтоне надеются за счет этого добиться распределения финансовой нагрузки: «У других стран есть средства в космосе, способные привести к сокращению наших расходов».

«Первый шаг — это Луна. А в конечном счете — Марс», — резюмировал он.

14 июля Брайденстайн посетовал на то, что недостаточное финансирование помешало американским астронавтам высадиться на Луну и Марс к настоящему времени. По его словам, в прошлых десятилетиях попытки улететь на Луну и Марс уже предпринимались, однако программы занимали «слишком много времени и денег».

27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на спутник Земли любой ценой. «Это заявленная программа нынешней администрации — вернуть американских астронавтов на Луну до 2024 года. Первая женщина и следующий мужчина на Луне будут американцами, которых доставят американские ракеты с американской земли», — заявил он.

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